Kulusevski Tottenham, lo svedese in partenza da Caselle: «Spero di tornare»

Sfuma definitivamente la pista Milan. Kulusevski Tottenham: lo svedese è diretto verso Londra. È partito dall’aeroporto di Torino-Caselle – VIDEO

(Marco Baridon inviato a Caselle) – Dejan Kulusevski è pronto a iniziare la sua nuova avventura in Premier League con la maglia del Tottenham. Sfuma definitivamente la pista Milan.

Lo svedese, che lascerà la Juventus in prestito con obbligo di riscatto in caso di qualificazione in Champions degli Spurs e al raggiungimento di un determinato numero di presenze, è partito pochi minuti fa da Caselle: «Sono stato bene, spero di ritornare un giorno» ha detto.