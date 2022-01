Kulusevski Milan: strada in salita, ecco il motivo

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Kulusevski sarebbe stato proposto ai rossoneri ma solo a determinate condizioni che non soddisfano il club rossonero, le ultime di Di Marzio:

«Sembra non rientrare più nei pieni di Allegri e della società. C’è che lo prenderebbe in prestito col diritto e si è parlato del Milan in giornata, ma la Juventus non aprirebbe al prestito con diritto in Italia, anche per non rinforzare il Milan. La Juve aprirebbe a questo tipo di soluzione più per l’estero, però da capire il futuro di Kulusevski nei prossimi giorni».