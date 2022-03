Krunic sacrificabile? La decisione del Milan sul bosniaco. Il giocatore potrebbe essere ceduto per fare spazio in mezzo

Secondo Tuttosport Rade Krunic, pur avendo la piena fiducia del suo allenatore, potrebbe essere sacrificato sul mercato estivo in nome di un giocatore con maggiori qualità.

Il bosniaco è stato chiamato in causa con regolarità in questa stagione ma è considerato tra i cedibili in vista di un restyling del centrocampo.