Koné Milan, DUELLO con la rivale di Serie A: può arrivare a Milanello a queste CONDIZIONI. Tutti i dettagli

Luca Marchetti ha fornito un aggiornamento a Sky Sport per quanto riguarda il calciomercato Milan, in particolare analizzando la possibilità di vedere Koné in rossonero in caso di partenza di Bennacer che in questo momento è però difficile.

PAROLE – «Koné piace alla Roma ma anche il Milan lo potrebbe prendere nel caso in cui partisse Bennacer ma per il momento non sembrano esserci grandi possibilità».