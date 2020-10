Kjaer si prende anche la Danimarca: gol contro l’Islanda

Simon Kjaer si prende anche la Danimarca: da un colpo di testa del centrale milanista è nata la vittoria dei suoi contro l’Islanda

Simon Kjaer, pronto a ritrovare Alessio Romagnoli nel derby di sabato contro l’Inter, ieri ha trovato la via della rete (o quasi) per la sua Danimarca contro l’Islanda. Da un colpo di testa del centrale milanista è infatti scaturita l’autorete del portiere islandese che ha dato il via al successo per 3-0 della formazione ospite.

Kjaer è il capitano della Danimarca e un leader nel Milan di Stefano Pioli che da ieri potrà contare anche sul carisma di Zlatan Ibrahimovic.