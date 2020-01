Kjaer: «Nessun problema con Ibra, è un piacere che lui sia qui»

Il nuovo difensore rossonero Simon Kajer ha messo un punto sulle voci riguardanti i passati screzi tra lui d Ibrahimovic

Simone Kjaer è stato presentato ufficialmente oggi dal Milan. Tra i vari argomenti toccati, non poteva mancare quello riguardante il suo nuovo compagno di squadra Zlatan Ibrahimovic, con il quale in passato ha avuto uno scontro abbastanza acceso di gioco. Kjaer ha però voluto negare qualsiasi tipo di problema con lo svedese con queste parole:

«Ibra è un valore aggiunto? Assolutamente sì. L’ho incontrato spesso in carriera, abbiamo avuto le nostre guerre sul campo, ma con lui non c’è nessun problema. Abbiamo lo stesso obiettivo, cioè dare una mano al Milan per arrivare il più in alto possibile. La sua carriera parla da sola, è un piacere per tutti che lui sia qui».