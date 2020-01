Kjaer-Ibrahimovic, in passato i due arrivarono alle mani – VIDEO

Kjaer – Ibrahimovic, vecchi nemic del passato. I due arrivarono alle mani e si insultarono pubblicamente

Manca ancora l’ufficialità, ma la trattativa del Milan per arrivare a Simon Kjaer sembra ormai definita. Dopo la cessione di Mattia Caldara i rossoneri si sono lanciati sul danese per colmare le lacune nel reparto arretrato.

KJAER – IBRAHIMOVIC – Il difensore al Milan ritroverà Zlatan Ibrahimovic, vecchio nemico del passato. I due arrivarono alle mani in Europa League in una sfida tra Manchester United e Fenerbahce.

Queste furono le parole di Kjaer su Ibra dopo il match: «Non sono riuscito a sentire quello che mi ha detto, ma so che non era qualcosa di carino. È questo l’Ibrahimovic che ho sempre conosciuto. È un arrogante, sempre pronto a tirar fuori il petto. Noi siamo solo dei giocatori, giochiamo delle partite di calcio e non c’è da prendersi troppo sul serio come fa lui. Non è la prima volta che lo affronto e conosco le sue reazioni fuori luogo».