Kjaer Milan, definito il futuro del danese: cosa accadrà al termine della stagione

Kjaer Milan, definito il futuro del danese (in scadenza di contratto a giugno): cosa accadrà al termine della stagione

Tra i calciatori del Milan in scadenza di contratto a fine stagione c’è anche Simon Kjaer. Il club avrebbe già preso una decisone pressoché definitiva sul futuro del centrale danese.

Tra una settimana compirà 35 anni e non può più essere considerato una garanzia dal club, che cerca al contrario profili più giovani e che possano essere impiegati con maggiore regolarità. Salvo sorprese, come riportato dalla Gazzetta, il suo contratto non verrà rinnovato.