Kjaer leader della difesa: il centrale danese è un punto fermo per Pioli

Kjaer tornerà a guidare la retroguardia rossonera dopo aver lasciato il posto a Tomori in Europa League: Pioli non può fare a meno di lui

Simon Kjaer ha beneficiato del turno di riposo contro la Stella Rossa in Europa League ed è pronto a tornare a guidare la difesa del Diavolo accanto all’incerto Romagnoli di questo periodo.

GRANITICA CERTEZZA – Simon è una vera e propria colonna dei rossoneri: Pioli non ci rinuncia mai proprio per la sua capacità di dare tranquillità a tutti i compagni e per la buonissima tecnica di base che gli permette un’ottima uscita della palla in avvio di azione. Ad attenderlo il duello con Lukaku. Kjaer non ha nessuna voglia di tirarsi indietro.