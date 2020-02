Kjaer infortunato, anche Musacchio non può entrare: esordio per Gabbia

Sul finire del primo tempo Simon Kjaer si è accasciato dopo un recupero in velocità. Entra Gabbia e non Musacchio

Sul finire del primo tempo Simon Kjaer si è accasciato dopo un recupero in velocità. Sospetto problema muscolare per il danese ex Siviglia. Stefano Pioli allora ha indicato Mateo Musacchio come subentrato, ma subito dopo c’è stato il colpo di scena. L’argentino avrebbe rifiutato l’ingresso a causa di un problema al polpaccio. Il giocatore si stava riscaldando lentamente nonostante Pioli l’avesse chiamato più volte: alla terza chiamata il giocatore ha lamentato un problema al polpaccio destro. L’allenatore rossonero ha quindi fatto velocemente alzata Gabbia dalla panchina.

Il ragazzo della Primavera di Federico Giunti ha quindi fatto l’esordio in Serie A dopo lo spezzone giocato in Coppa Italia.