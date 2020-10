Kjaer e il tabù derby: con lui in campo il Milan ha perso solo contro l’Inter

Simon Kjaer, roccioso difensore centrale danese del Milan, da quando gioca in con il DIavolo ha perso una sola partita: contro l’Inter

Il bottino di Simon Kjaer con la maglia del Milan è ottimo. Per il difensore danese, una sola sconfitta in 25 partite giocate fra Serie A, Coppa Italia ed Europa League.

L’unica volta in cui il Milan con lui in campo non ha raccolto punti, è stata proprio contro l’Inter lo scorso febbraio quando gli uomini di Stefano Pioli persero per 4-2 dopo che a fine primo tempo vincevano 0-2.