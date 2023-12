Kiwior Milan, provano a soffiare l’obiettivo in difesa! Ecco chi vuole il centrale dell’Arsenal

Alcuni club si sarebbero mossi per Jakub Kiwior, difensore dell’Arsenal ed obiettivo concreto del calciomercato Milan per gennaio

Tra gli obiettivi principali per il calciomercato Milan in difesa c’è senza dubbio Jakub Kiwior. Il centrale dell’Arsenal piace tanto ai rossoneri, che vorrebbero ingaggiarlo già a gennaio, ma sul calciatore non manca la concorrenza.

Stando a quanto riportato dalla stampa inglese, le concorrenti per i rossoneri arrivano dall’Italia: oltre alla Roma, anche il Napoli pare aver messo gli occhi sull’ex Spezia.