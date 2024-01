Kiwior Milan: il difensore esce allo scoperto! Ha svelato questo sulla trattativa con i rossoneri ULTIME

Kiwior Milan: il difensore esce allo scoperto! Ha svelato questo sulla trattativa con i rossoneri Le ULTIME di mercato

Il difensore dell’Arsenal Kiwior, obiettivo del calciomercato rossonero, ha parlato del suo futuro a sport.pl.

DIFFERENZA TRA PREMIER E SERIE A- «Sì, secondo me la Premier League è il miglior campionato del mondo. La differenza più importante è il ritmo della partita, che impone la necessità di prendere decisioni immediate in campo».

INTERESSE – «È sicuramente bello e sono felice che ci sia interesse nei miei confronti, ma mi concentro su quello che è adesso. Inoltre non ci sono ancora stati colloqui con me».