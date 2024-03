Khephren Thuram Milan, piovono smentite sull’interesse rossonero? SPUNTA l’indiscrezione che frena l’affare

Khephren Thuram-Milan, piovono smentite sull’interesse rossonero per il centrocampista del Nizza: l’indiscrezione

Come riferito da Matteo Moretto, non ci sono al momento conferme sull’interesse, paventato nei giorni scorsi, del calciomercato Milan per Khephren Thuram, centrocampista del Nizza in scadenza di contratto nel giugno del 2025.

I rossoneri avrebbero infatti individuato in Fofana del Monaco, anch’esso in scadenza nel 2025, l’obiettivo primario per dare sostanza e fosforo al centrocampo rossonero per caratteristiche in questa stagione più votato ad offendere che a contenere.