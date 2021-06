Keylor Navas, messaggio social a Donnarumma e PSG? – FOTO

Attraverso i suoi profili social, Keylor Navas pubblica una frase che sa di frecciata al Paris Saint-Germain per l’acquisto Donnarumma

Keylor Navas non sembra aver preso bene l’arrivo di Gianluigi Donnarumma al PSG. Il portiere costaricano, attraverso una stories sul proprio profilo Instagram ha pubblicato la seguente frase: «Regala la tua assenza a chi non apprezza la tua presenza». Frecciatina al club francese che, nonostante l’ottima stagione dell’ex Real Madrid, ha deciso di non puntare più su di lui?