Contro l’Empoli, Franck Kessie ha giocato sulla trequarti, trovando una doppietta decisiva per la vittoria finale. Ora Pioli può pensare di riproporlo

Con un cambio di modulo che ha sorpreso tutti, Stefano Pioli si è presentato ad Empoli con una formazione inedita. Complici anche gli infortuni, il tecnico rossonero ha cambiato ruolo a Saelemaekers e a Kessie, che sono poi stati decisivi per la vittoria finale dei rossoneri.

L’ivoriano in particolare è partito da trequartista, lasciando le chiavi del centrocampo a Tonali e Bennacer. Nella nuova posizione, il centrocampista del Milan ha dato il meglio di sé, segnando addirittura una doppietta e permettendo ai rossoneri di tornare a casa con i tre punti.

Considerato il calo di Brahim Diaz, che non è più tornato lo stesso dopo la positività al Covid, Pioli potrebbe pensare di schierare di nuovo Kessie in quella posizione anche nei prossimi incontri, una volta terminati, ovviamente, gli imegni in Coppa d’Africa.