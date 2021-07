Kessie: «Sono contento che Giroud ora giochi per noi»

Intervenuto ai microfoni da La Gazzetta dello Sport, Franck Kessie ha così parlato dell’arrivo di Olivier Giroud in rossonero

«Questi discorsi li lascio fare al nostro allenatore – ha dichiarato Kessie alla Gazzetta dello Sport – nell’ultimo campionato tutti hanno dato il massimo, altrimenti il secondo posto non sarebbe arrivato. Poi nessuno lo nega, in attacco abbiamo patito l’infortunio di Ibra. Uno come lui quando è in campo ci dà sicurezza. Giroud non ha bisogno dei miei complimenti, sono contento che ora giochi per il Milan».