Kessie, rinnovo in vista: sale la quotazione anche in prospettiva europea, Gazzetta di questa mattina ne indica il reale valore di mercato. Come riportato ieri da Gazzetta dello Sport, con il contratto in scadenza nel 2022, il Milan non può temporeggiare più di molto per non perdere potere contrattuale. Per questo motivo, già in questa settimana si avvieranno i contatti con il procuratore di Kessie.

OGGI INVECE IL SUO VALORE- Nella giornata di oggi invece il quotidiano ne indica la quotazione di mercato: da 28 milioni di euro per il prestito biennale dall’Atalanta, ai 40 attuali ma con l’intenzione assoluta di rinnovo.