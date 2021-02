Kessie-Milan: operazione rinnovo, serve uno sforzo economico della…

Kessie-Milan: la crescita dell’ivoriano è stata sin ora incredibile e ora il club di Via Aldo Rossi deve blindarlo ma occorre…

Franck Kessie, giunto nell’estate 2017 dall’Atalanta in prestito biennale con riscatto a 28 milioni di euro, ha avuto una crescita esponenziale di stagione in stagione. Se qualcuno ha avuto qualche dubbio ai primi tempi ora si è decisamente convinto.

L’ivoriano è un tassello imprescindibile per Stefano Pioli. Ha già realizzato 7 gol in campionato record da quando milita in rossonero, oltre ad avere una potenza fisica in mezzo al campo da far invidia all’intera Serie A. Il Milan se lo coccola, ma in tempi brevi deve trovare una quadra per il rinnovo, visto che diversi top club europei, su tutti Atletico Madrid, Tottenham, Napoli e Roma sarebbero sulle sue tracce. Il valore del cartellino è ammontato a 50-60 milioni di euro.

Come riporta l’edizione di Leggo, servirebbe uno sforzo economico della società: avvicinarsi all’ingaggio richiesto da Hakan Calhanoglu, dunque 4 milioni di euro netti all’anno.