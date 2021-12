Kessié Milan: il giocatore premiato per le 200 presenze – FOTO

Kessié Milan: il giocatore premiato per le 200 presenze a Milanello. Ad assistere, oltre a Maldini e Massara c’era anche Gazidis. Ecco dunque la foto postata su Twitter dal club rossonero – FOTO

Sul fronte rinnovo, invece, non si muove ancora nulla e ad oggi non sembrano esserci margini possibili di manovra.

All smiles today as Kessie was rewarded for his Rossonero double-century 👏🏅

Una giornata speciale per Franck, premiato per le 200 presenze in rossonero 👏🏅#SempreMilan pic.twitter.com/neH2eKfQvK

— AC Milan (@acmilan) December 3, 2021