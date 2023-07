Kessié torna davvero in Italia? Tutta la verità sull’ex centrocampista del Milan, oggi nel mirino della Juventus

Il corrispondente dalla Spagna per La Gazzetta dello Sport, Filippo Ricci, è intervenuto in esclusiva a Juventusnews24.com. Le sue dichiarazioni sull’ex Milan Kessié.

È sempre più calda la pista Kessié-Juve. A che punto è la trattativa con il Barcellona?

«La trattative c’è, esiste, nel senso che c’è interesse da parte di entrambi i club perché vada in porto. In questo momento la trattativa è condizionata dalla volontà del calciatore. L’interesse della Juve nell’acquisto e del Barça nella cessione, anche ad un prezzo assolutamente ragionevole, sono due fattori sicuramenti presenti. Resta la volontà del giocatore che è ancora tutta da vedere e da sondare».

L’ex Milan sta spingendo per la Premier League o la permanenza in blaugrana?

«Il freno principale in questo momento è proprio il giocatore. Non vuole andar via da Barcellona, ma adesso si sente messo sulla lista dei trasferibili. La sua idea preferibilmente sarebbe quella di andare in Premier League. Bisogna vedere se dopo averlo convinto ad andare via riusciranno a convincerlo a tornare in Italia».

