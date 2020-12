Franck Kessié è diventato papà della piccola Inayah. Il centrocampista ivoriano è già padre di Prince Kylian che, come la piccola Inayah, è nato a Milano nel 2018.

A dare l’annuncio del lieto evento è il Milan che attraverso il proprio account Twitter ha parlato di “fiocco rosa” in casa del centrocampista ex Atalanta. Auguri spontanei anche dei tifosi rossoneri che hanno invaso l’account di Kessié scrivendo “Auguri Presidente”.

There's a new arrival in Kessie's family, welcome Inayah! 🎀

Fiocco rosa in casa Kessie: benvenuta Inayah! 🎀

