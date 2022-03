Kessie al Barcellona a zero, nuovo incontro per chiudere: tutti dettagli sul futuro del centrocampista che lascerà il Milan

Come scrive il Corriere dello Sport il Barcellona è in forte pressing su Franck Kessie. Presto ci sarà un importante in contro con il suo agente per definire il passaggio in blaugrana in estate a parametro zero.

L’ivoriano, che da tempo ha deciso di non prolungare col Milan alle cifre proposte, ha ricevuto importanti offerte dalla Premier ma l’idea Barcellona lo gratifica parecchio così nelle ultime settimane c’è stata una forte accelerazione a favore della società catalana. Manca l’accordo definitivo: il Barça si è spinto fino a 6,5 milioni più bonus fino a cinque anni. Ma la richiesta del manager di Kessie si aggira intorno agli 8 milioni più una grossa commissione alla firma. Si cercherà di chiudere nei prossimi giorni perché gli spagnoli non vorrebbero partecipare ad aste, anche perché Tottenham e Newcastle non hanno ancora perso le speranze, mentre il PSG continua ad osservare la situazione. Il Milan ha provato a trattenere Kessie offrendogli 5 milioni a salire, fino a raggiungere 6,5 al quarto e quinto anno di contrato, ma l’ivoriano non ha mai aperto al rinnovo su quelle cifre.