Kessie Barcellona, è fatta? Dalla Spagna: accordo totale, addio Milan. L’ivoriano sarebbe virtualmente un nuovo giocatore del Barça

Secondo quanto riferito dal riconosciuto giornalista Gerard Romero il Barcellona avrebbe trovato un accordo totale per il tesseramento di Franck Kessie a fine stagione.

Come ormai noto l’ivoriano ha deciso di non rinnovare il suo contratto col Milan e da un paio di mesi e libero di negoziare con chiunque. A questo punto il suo destino sembra segnato: a parametro zero al Barça.