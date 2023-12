Kelly Milan, rossoneri ora in pole position! Il piano per strapparlo alla concorrenza

Kelly Milan, rossoneri ora in pole position per il difensore del Bournemouth! Il piano per strapparlo alla concorrenza

Ci sono importanti novità per quanto riguarda Lloyd Kelly, uno dei profili seguiti con maggiore attenzione dal Milan come possibile rinforzo per la difesa del futuro.

Come riportato da Tuttosport i rossoneri sarebbero in pole position per assicurarselo nella prossima estate, quando l’inglese si svincolerà dal Bournemouth. Praticamente impossibile, invece, provare ad anticipare un suo arrivo già a gennaio.