Kehrer Milan, il centrale del West Ham proposto ai rossoneri: la situazione

Il difensore centrale del West Ham, Thilo Kehrer, è stato proposto al Milan come possibile innesto per il calciomercato di gennaio

Come riferito da Matteo Moretto su X, l’ultimo nome accostato al calciomercato Milan è quello di Thilo Kehrer. Il difensore centrale tedesco del West Ham sarebbe stato proposto agli uomini di mercato rossoneri, alla caccia di nuovi innesti nel reparto arretrato per via dei numerosissimi infortuni che hanno colpito la squadra di Stefano Pioli.

Il calciatore classe ’96 ha il contratto in scadenza a giugno 2026 ed in questa stagione non sta giocando con continuità: finora ha collezionato soltanto 12 presenze tra Premier League, EFL Cup ed Europa League.