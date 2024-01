Kean Milan, il bianconero ha deciso: se lascia la Juve lo farà con questa formula. Le ULTIME sull’attaccante

La Juve ha individuato in Kean il giocatore da sacrificare a gennaio per sbloccare il mercato in entrata. In base a quanto riferito da Tuttosport la formula dell’addio dell’attaccante sarebbe quella del prestito oneroso (e non cessione a titolo definitivo, visto l’esborso economico per prenderlo e l’assenza di club interessati a investire).

Prima, però, Kean dovrà rinnovare il contratto fino al 2028. Su di lui, al momento, sono da registrare i sondaggi di Fiorentina e Monza. L’attaccante che piaceva anche al mercato Milan sta riflettendo…