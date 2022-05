Kapoor (Investcorp): «Milan affare fatto? Ora non posso commentare». Così il Co-CEO del fondo del Bahrain

Rishi Kapoor, Co-CEO di Investcorp, ha parlato così dell’affare Milan a gulfnews.com.

Le sue parole: «Se il Milan è un affare fatto? In questa fase non è possibile commentare. Ma è un dato di fatto che Investcorp non ha avuto alcuna esposizione diretta alle franchigie sportive da nessuna parte. Quello che abbiamo è un investimento nella United Talent Agency negli Stati Uniti, che oltre a intrattenitori e artisti rappresenta e lavora a stretto contatto anche con personalità sportive. Attraverso la United Talent Agency, abbiamo un forte apprezzamento e comprensione di come opera l’azienda negli Stati Uniti. E lo sport è oggi una componente chiave del mercato dell’intrattenimento. Per ora lasciamo da parte l’affare Milan…».