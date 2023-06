Kamada sempre più vicino al Milan: cosa manca per chiudere l’affare che dovrebbe portare a Milano il giapponese

Daichi Kamada si avvicina ad ampie falcate al Milan. È lui il rinforzo scelto per la trequarti dai rossoneri, che però devono ancora chiudere l’affare che porterà il giapponese a Milano.

Come confermato da Fabrizio Romano sul proprio profilo Twitter, il Milan non ha ancora programmato le visite mediche del giocatore: al momento l’accordo è solo verbale, per questo i rossoneri vanno avanti con cautela.