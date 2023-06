Kamada Milan, tutto pronto per la fumata bianca: quando sarà ufficiale l’arrivo in rossonero del giapponese

Il Milan è pronto ad accogliere Daichi Kamada, ma per l’ufficialità bisognerà attendere ancora un po’. Il giapponese attualmente è impegnato con la propria nazionale e alla fine del mese di giugno dovrebbero risolversi anche gli ultimi passaggi burocratici.

A riportarlo è il Corriere dello Sport, che spiega come per il trequartista che lascerà l’Eintracht Francoforte a parametro zero sia già pronto un quadriennale a 3 milioni di euro netti a stagione.