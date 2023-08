Kamada è a Roma: inizia l’avventura con la Lazio dell’ex obiettivo di mercato del Milan – Le FOTO dell’arrivo

Daichi Kamada è sbarcato all’Aeroporto di Roma-Fiumicino “Leonardo da Vinci”.

Il centrocampista giapponese, a lungo inseguito anche dal Milan in questa finestra di mercato, firmerà con la Lazio un contratto biennale con opzione per un altro anno per 3 milioni di euro a stagione. Previste per domani le visite mediche in Paideia.