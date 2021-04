Kalulu su Pioli: «Vi dico la sua qualità principale»

Pierre Kalulu ha rilasciato una lunga dichiarazione ai microfoni di Milan TV. Diversi i temi trattati, ecco le parole del terzino rossonero

Pierre Kalulu ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Milan TV, ecco le sue parole su mister Pioli:

«Fa piacere sapere che pensa questo di me. Credo che la sua qualità principale sia essere vicino i giocatori. Non è facile essere vicino a tutti i giocatori, soprattutto con una rosa di 23-25 elementi. Credo che lo faccia bene, è in grado di trasmettere la sua passione e le sue emozioni, in campo e fuori. Ti aiuta ad avere fiducia in te stesso. Sa come dirci cosa si aspetta da noi, e noi riusciamo a recepirlo molto bene».