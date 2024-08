Kalulu via dal Milan: SORPRESA sul temporeggiamento del difensore, ecco cosa non lo CONVINCE! La RIVELAZIONE

Nonostante l’accordo tra Milan e Juve per Kalulu non è arrivata la fumata bianca. Il temporeggiamento sorprende

Svelata la verità. Nonostante l’accordo tra Milan e Juve per Kalulu non è arrivata la fumata bianca. Il temporeggiamento sorprende i due club, ecco cosa sta frenando il difensore a dire sì, la rivelazione di Sky Sport:

KALULU JUVE – «Milan e Juventus non si aspettavano che Kalulu prendesse tutto questo tempo per decidere. È arrivato il nì del giocatore che ha aperto alla Juventus. Ha capito che l’arrivo di Pavlovic e Emerson ha gli spazi chiusi. Lui vuole andare in un posto dove crede di giocarsi le proprie chance. Nonostante la chiamata di Thiago Motta continua ad essere titubante, andrebbe alla Juve con un prestito con diritto ma non ha la certezza di rimanere, potrebbe sentirsi un’alternativa visto poi che non sarebbe di proprietà dei bianconeri»