Kalulu Juve, Caressa aumenta il rimpianto del Milan: «Si sta rivelando un acquisto decisivo, fa il regista arretrato»

Kalulu Juve, Caressa aumenta il rimpianto del Milan svelando alcuni numeri top del difensore francese in maglia bianconera

Caressa in un video pubblicato sul suo canale You Tube ha aumentato il rimpianto del Milan svelando alcuni numeri top di Kalulu alla Juve.

LE PAROLE – «Si sta rivelando un acquisto decisivo per la Juventus dopo l’infortunio di Bremer, ha il record di passaggi in Serie A per un difensore, 116 contro il Napoli, il 96% di passaggi riusciti in Champions e in campionato, sta facendo il regista arretrato».