Kalulu: «Sono cresciuto molto, Maldini e lo scudetto...»

Pierre Kalulu si è raccontato a tutto tondo in un’intervista alla rivista 11. Le parole del difensore del Milan dall’arrivo in rossonero fino allo scudetto e Maldini:

«Quando sono arrivato al Milan non solo non avevo mai giocato come professionista ma non giocavo a calcio da tanto tempo in assoluto perchè c’è stata la pandemia. Non scendevo in campo da marzo. Non ho pensato alla pressione o al fatto di essere stato pagato poco. Ho solo detto: finalmente posso tornare a giocare a calcio!»

CRESCITA – «In tutto. Sono più forte, più veloce, più libero di testa, le cose mi vengono più naturali»

CRESCERE ANCORA «In tutto! (ride, ndr) Posso essere ancora più deciso, soprattutto nei duelli aerei, e posso sempre leggere meglio le partite. Questo fa la differenza al alto livello»

RUOLO «Per essere perfetto devi saper giocare ovunque, ti aiuta tantissimo: se vuoi essere titolare in un grande club devi poter aiutare la squadra dove ne ha bisogno»

SASSUOLO MILAN – «A essere sincero non avevamo paura prima di Sassuolo-Milan. C’era un po’ quell’adrenalina di sempre, quella che hai prima di ogni partita, ma sapevamo di aver lavorato bene durante la settimana e durante tutta la stagione ed eravamo tranquilli. Non c’era più tensione del solito».

DIFESA A TRE – «Ti aiuta sicuramente a stare più coperto, a difendere meglio»

MALDINI – «Mi ha aiutato di più a capire quanto conta il calcio in Italia»