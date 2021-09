Juventus Milan: Chiesa, Bernardeschi e De Sciglio in o out? Ultimissime sugli acciaccati in casa bianconera

Federico Chiesa e Federico Bernardeschi sono tornati ad allenarsi ieri in gruppo: il primo ha recuperato dall’affaticamento a un adduttore, il secondo da una botta al ginocchio sinistro (porta ancora una fasciatura). Secondo quanto spiegato da Tuttosport, nonostante il numero 20 abbia saltato la partitella finale, dovrebbero entrambi essere a disposizione con il Milan.

Discorso analogo per Mattia De Sciglio, rimasto ieri in palestra per un lieve fastidio al flessore. Tutti e tre dovrebbero essere regolarmente convocati da Massimiliano Allegri per domenica. La Juventus recupera quindi tre pedine.

LEGGI ANCHE SU JUVENTUSNEWS24