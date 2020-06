Juventus-Milan, calci di rigore in caso di 1-1 dopo 90′? La mente torna a… Doha

Juventus-Milan: in caso di pareggio per 1-1 dopo 90′ si andrà direttamente ai calci di rigore: le menti tornano a Doha

Secondo quanto approvato dal Consiglio di Serie A, le partite di Coppa Italia, solo per questa stagione, in caso di parità nei 90 minuti passeranno direttamente ai calci di rigore cancellando i tempi preliminari. Ecco quindi che Juventus-Milan, semifinale di ritorno in programma venerdì, potrebbe vedere la lotteria dei tiri dal dischetto in caso di pareggio per 1-1 (il risultato dell’andata) dopo i due tempi regolamentari.

Le menti dei tifosi rossonere allora viaggiano subito nel passato (anche abbastanza recente): a Doha nel 2016 infatti Romagnoli e compagni si sono aggiudicati la Supercoppa Italiana proprio contro i bianconeri, proprio dopo i calci di rigore e proprio dopo aver concluso i due tempi regolamentari sull’1-1.