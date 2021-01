Juventus, Frabotta: «Vittoria con il Milan un messaggio importante»

Gianluca Frabotta ha parlato della gara con il Milan vinta dalla sua Juventus in cui lui ha giocato da titolare

Gianluca Frabotta, terzino della Juventus, ha parlato della gara contro il Milan ed ha lanciato un messaggio alle altre squadre di Serie A in ottica Scudetto.

Le sue parole: «La Juve punta a vincere ogni competizione. È stata una vittoria importante e un messaggio importante ma la Juve vuole farlo sempre. San Siro? Emozione molto forte, San Siro ha fatto la storia del calcio. Partita importante per il campionato, per la Juve e per il Milan. Due squadre che sono in alto, puntano a vincere lo scudetto. A San Siro già c’ero stato due giorni fa, ma non avevo giocato ».