Juve-Milan, probabili: Pioli spiazza tutti con una mossa a sorpresa

Juve-Milan, probabili formazioni: il dubbio in difesa sembra affievolirsi, Kjaer tra i titolari con Tomori

Juve-Milan, probabili formazioni: secondo Goal.com, sicuro Tomori. Un po’ meno Romagnoli ormai di fronte all’ennesima panchina. Ma attenzione all’attacco con la sorpresa a sinistra verso la conferma.

C’É DIAZ- Donnarumma in porta (non ha ancora firmato), difesa a quattro solita con Theo e Calabria sugli esterni, al centro quasi certamente Tomori, ballottaggio tra Kjaer e Romagnoli. In mediana Kessie e Bennacer neanche a dirlo, in avanti non cambia nulla: Ibra faro centrale, alle sua spalle Calhanoglu con Diaz e non Rebic a sinistra e Saelemaekers a destra.

JUVENTUS (4-4-2)- Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo; Squalificati: nessuno; Indisponibili: nessuno

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Calhanoglu; Ibrahimovic; Squalificati: Castillejo; Indisponibili: Maldini.