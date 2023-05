Juve Milan, le probabili scelte per il match in programma domani sera allo Stadium: un solo dubbio per Pioli

Il Milan domani sera scenderà sul terreno di gioco dell’Allianz Stadium per sfidare la Juventus e provare a strappare i punti decisivi per la qualificazione alla prossima Champions.

Pioli metterà in campo la miglior formazione possibile: in porta Maignan, dietro Calabria, Thiaw, Tomori e Theo Hernandez. Krunic e Tonali davanti alla difesa. Sulla trequarti sicuri Diaz e Leao con Giroud punta. L’unico dubbio riguarda Messias (attualmente in vantaggio su Saelemaekers). A riportarlo è il Corriere dello Sport.