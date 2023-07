Juve Milan, Allegri perde i pezzi: un giocatore lascia la tournée per infortunio

La Juve perde i pezzi in vista dell’amichevole estiva contro il Milan di domani mattina: un giocatore lascia il ritiro e la tournée

Massimiliano Allegri dovrà rinunciare ad un giocatore per la sfida tra Juve e Milan. Si tratta di Nicolò Rovella, che tornerà nelle prossime ore in Italia per proseguire il percorso di recupero da un infortunio muscolare.

Il giovane centrocampista della Juventus, già dato per indisponibile nella partita di questa notte contro i rossoneri, non proseguirà la tournée negli USA.