Juve Milan, Allegri ha le idee chiare per il suo centrocampo. Il retroscena

Allegri potrebbe aver già deciso chi schierare a centrocampo per Juve Milan di domenica sera. Il retroscena

Dare continuità a quanto di buono visto nella vittoria contro il Malmoe confermando per Juve Milan quei giocatori che hanno ben figurato in Europa.

E’ per questo che Allegri potrebbe puntare nuovamente sulla coppia di titolari composta da Bentancur e Locatelli per guidare le fila del centrocampo dopo l’ottima prova offerta da entrambi in Champions League. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.