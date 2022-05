Juric: «Vedo bene Bremer in una squadra come il Milan. All’estero è diverso». Le parole del tecnico granata

Ivan Juric ha parlato a Dazn dopo Torino-Roma del futuro di Bremer e di Milan. Ecco le parole del tecnico granata:

«Chi prende questo calciatore fa un grandissimo affare. Ha dominato il campionato e ha sempre voglia di imparare e migliorarsi ancora. Vedevo questa potenzialità inespressa in lui. Vedo il Milan che non fa reparto, ci sono quei due che accorciano dappertutto, all’estero è diverso. Pioli ha fatto un lavoro eccezionale, il Milan accetta sempre l’uno contro uno e servono calciatori in grado di accettare queste situazioni. E’ un giocatore completo»