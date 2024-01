La metamorfosi di Jovic: l’oro di Pioli dalla panchina. E ora il Milan ha preso una decisione per il suo futuro

Jovic Milan: la metamorfosi dell’attaccante, l’oro di Pioli dalla panchina. E ora i rossoneri han preso una decisione per il suo futuro

Come un film già visto e rivisto, ma che riesce comunque a mantenerti incollato allo schermo per tutta la sua durata. La metamorfosi di Luka Jovic può essere racchiusa in questa breve essenza: da oggetto misterioso nei suoi primi mesi al Milan (0 gol nelle prime 10 uscite, per un totale di 336′), alla scintilla scoccata contro il Frosinone. Un gol e un assist il 2 dicembre scorso, e da lì non si è più fermato. In rete da subentrato con Atalanta e Salernitana, la doppietta in Coppa Italia al Cagliari e il marchio per il 2-2 momentaneo ieri contro l’Udinese. Jovic è l’oro di Pioli dalla panchina: sono già tre le marcature siglate a partita in corso, tutte oltre l’80’. Pioli lo ha schierato al 75′ di Udinese Milan sul risultato di 2-1 per i friulani: il serbo in coppia con Giroud, ed è proprio da un’invenzione dei due che è nato il pareggio dell’ex Fiorentina. Girata di Olivier sulla traversa, tap-in di Luka prima che il pallone varcasse la linea di porta. Ora il tecnico rossonero ha una certezza in più, sa che può contare sul suo attaccante nei momenti difficili delle partite (soprattutto in quelli verrebbe da dire). Per rimanere aggrappati ai primi posti del campionato e sognare l’Europa League, con l’obiettivo personale di riscrivere il proprio futuro.

A proposito di futuro. Geoffrey Moncada, prima dell’Udinese, non ha voluto sbilanciarsi sulla situazione legata a Jovic: «Parliamo dopo, vogliamo che Luka lavori bene e che faccia gol». Ma qualcosa, nelle ultime ore, sembra essersi mosso. Le recenti prestazioni del classe ’97 starebbero convincendo il Diavolo a rinnovare il suo contratto, in scadenza a giugno 2024. Il Milan è molto soddisfatto del suo giocatore, tant’è che potrebbe sedersi al tavolo delle trattative con i suoi agenti per prolungare il matrimonio in rossonero. L’accordo stipulato la scorsa estate può essere rinnovato annualmente (quindi non un prolungamento triennale come base fissa bensì di anno in anno), ma le parti potrebbero anche ridiscutere dei termini nuovi, totalmente da zero, per far sì che Jovic possa continuare a brillare sempre di più sotto le luci di San Siro.