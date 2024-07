Jovic Milan, il futuro dell’attaccante legato alla tournée americana: sarà titolare contro il Manchester City? La scelta di Fonseca

Uno dei giocatori il cui futuro è ancora in bilico è Jovic che, nonostante il rinnovo, in caso di arrivo di un nuovo attaccante potrebbe essere ceduto. La tournée americana sarà molto importante per capire il volere del calciomercato Milan sul serbo e contro il Manchester City dovrebbe partire titolare.

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Calabria, Tomori, Gabbia, Jimenez; Adli, Bennacer; Chukwueze, Loftus-Cheek, Liberali; Jovic. All. Fonseca.