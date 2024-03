Jovic Milan, nuovi dubbi sul futuro: lo scenario in vista di giugno. Le NOVITÀ

Jovic Milan, nuovi dubbi sul futuro: lo scenario in vista di giugno. Tutte le NOVITÀ sull’attaccante rossonero

La prestazione sconcertante di ieri nella sfida di San Siro che il Milan ha vinto contro l’Empoli ha gettato nuove ombre sul futuro di Luka Jovic. Dopo un periodo in netta ripresa il serbo è tornato nel limbo.

«Altra stecca da titolare» commenta il Corriere dello Sport, che aggiunge poi come non possano bastare soltanto i gol da titolare per tenersi la maglia del Milan. Il finale di stagione sarà decisivo, ma il serbo è tutt’altro che certo di rimanere in rossonero.