Jovic Milan, si infiamma la corsa al serbo: il piano dei rossoneri per arrivare all’attaccante della Fiorentina

C’è anche il nome di Luka Jovic nella lunga lista degli attaccanti seguiti dal Milan per completare il reparto offensivo e dare a Pioli un sostituto di Giroud.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’esclusione del serbo dalla lista UEFA della Fiorentina è un chiaro segnale di una partenza ora più probabile. Il Diavolo insisterà per Ekitike, ma Jovic resta una delle primissime alternative per l’attacco.