Jovic espulso in Monza Milan, ora rischia una maxi squalifica! Cosa filtra sull’attaccante rossonero: le ultime

Al minuto 53 della sfida tra Monza e Milan, Luka Jovic è stato espulso dall’arbitro Colombo per una manata sul volto di Izzo dopo essere stato leggermente strattonato dallo stesso difensore brianzolo.

Quante giornate rischia ora l’attaccante rossonero? Regolamento alla mano, il serbo potrebbe essere qualificato per 3 giornate: in questo caso salterebbe gli impegni contro Atalanta, Lazio ed Empoli, tornando arruolabile per la trasferta di Verona.