José Peseiro (CT Nigeria): «Chukwueze? Sarà un valore aggiunto»

José Peseiro, commissario tecnico della Nigeria, ha parlato così di Samuel Chukwueze e della prossima Coppa d’Africa

«Il mio obiettivo è provare a vincere, abbiamo un’ottima squadra, ma in un campionato breve sappiamo bene che può succedere di tutto. Non sarà facile. In Serie A ci sono tanti giocatori nigeriani di talento. Ora è arrivato anche Chukwueze che nel Milan crescerà ancora e sarà un valore aggiunto anche per la nostra nazionale»