Jorginho sicuro sulla Nazionale: «In squadra ci sono tanti nuovi leader»

Jorginho ha parlato in conferenza stampa in vista del doppio impegno dell’Italia contro Macedonia del Nord e Ucraina

Le parole di Jorginho, accostato in passato anche al Milan sul mercato, in conferenza stampa in vista del doppio impegno dell’Italia contro Macedonia del Nord e Ucraina:

CI SONO NUOVI LEADER – «Sì, credo proprio di sì. Ogni volta che c’è un cambiamento, che arrivano altri giocatori nuovi, devono crescere. Ci sono giocatori di grande personalità che possono lasciare il loro marchio della Nazionale facendo tante belle cose. Di Lorenzo, Cristante, Locatelli, sono giocatori che stanno venendo fuori con grande personalità».

MANCINI E SPALLETTI – «Non mi piace molto di fare le comparazioni, però sicuramente sono due allenatori con grandee esperienza. Sono entrambi molto sinceri, le cose che vanno dette. Sono sempre stati molto schietti con me, credo che quello sia un punto di vista importante. Personalmente, mi chiedono ciò che vedono nelle mie caratteristiche e possono dare alla squadra».